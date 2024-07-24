Harris’ten ilk miting

ABD'de seçimlerin yaklaşmasıyla Harris, Wisconsin eyaletinde düzenlediği ilk seçim mitinginde Demokratlara umut verdi. Kendisine güvenip aday gösterdiği için Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını ve Trump'ı yenerek başkanlık seçimlerini kazanacaklarını savundu.

Harris, Wisconsin'in seçimlerde kritik bir eyalet olduğunu vurgulayarak, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti.

"Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" diyen Harris, ekonomiden sosyal alanlara kadar birçok konuda Demokrat ilkelerini savunacaklarını vurguladı. Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, tüm Demokratları bir çatı altında toplama gerekliliğinin farkında olduğunu ve bu amaçla her şeyi yapacağını belirtti.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden, 21 Temmuz Pazar günü yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini ve Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu. Demokrat delegelerin çoğunluğunun desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Parti'nin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.