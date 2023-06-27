Harry Kane Alman devine gidiyor

Tottenham ile henüz kupa kazanamayan İngiliz golcü Harry Kane'nin talipleri artıyor. Bu sefer de Bayern Münih, yıldız fubolcu için nabız yokluyor.

Harry Kane Alman devine gidiyor

Sezonu çalkantılı bir şekilde bitiren Tottenham'da yaprak dökümü yaşanacak.

Takımın gol yükünü sırtlayan Harry Kane için Alman devi Bayern Münih olduğu iddia edildi.

İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; Bayern Münih, Harry Kane için 70 milyon euro ve bonusları içeren resmi teklifini Tottenham'a iletti.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İngiliz golcü için transferde şartların zorlanacağı bildirilirken, Thomas Tuchel'in de bu transferi çok istediği belirtildi.

Öte yandan Kane'in gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek Tottenham'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak baktığı da öğrenildi.

Kane, bu sezon Tottenham formasıyla 49 karşılaşmaya çıkarken 32 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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