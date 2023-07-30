Harry Kane için rekor kıracaklar

Editör: Ufuk Cingöz

Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın formasını giyen Harry Kane, transfer olması halinde İngiltere'ye veda edecek.



İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih'in kısa süre içinde transferi tamamlayacağı ve Bavyera ekibinin Tottenham'a 75 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in de forvet transferi için 1 numaralı önceliğinin Kane olduğuna dikkat çekilirken Sadio Mane'nin Al-Nassr'a transferi için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan Bayern Münih'in Harry Kane'i kadrosuna katması halinde kulübün transfer rekorunu da kıracağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Bavyera ekibi şu ana kadar transferde en yüksek ücreti Fransız Lucas Hernandez için ödedi.



Bayern Münih, Hernandez'i 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Kane transferi gerçekleşirse bu rekorun kırılması bekleniyor.