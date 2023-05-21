Harry Kane Real Madrid'in radarında

İspanyol devi Real Madrid'in Harry Kane'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Harry Kane Real Madrid'in radarında

Ligde şampiyonluğu Barcelonaya kaptıran Real Madrid, Manchester City karşısında da yarı finalde ikinci maçta yaşadığı 4-0'lık hezimetle Avrupa'dan da elendi. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Madrid ekibi, Benzema'nın alternatifini bulmak için harekete geçti.

AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'yi takibe aldı. Bu sezon 48 maçta 30 gol ve 5 asistlik performans gösteren Kane, takımın kötü gidişatından mutsuz. Adı geçen sezon Manchester City ile anılsa da takımda kalan İngiliz yıldız'ın sözleşmesi gelecek yaz bitiyor.

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