Harry Kane Real Madrid'in radarında

Ligde şampiyonluğu Barcelonaya kaptıran Real Madrid, Manchester City karşısında da yarı finalde ikinci maçta yaşadığı 4-0'lık hezimetle Avrupa'dan da elendi. Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Madrid ekibi, Benzema'nın alternatifini bulmak için harekete geçti.

AS gazetesinin haberine göre; Real Madrid, Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'yi takibe aldı. Bu sezon 48 maçta 30 gol ve 5 asistlik performans gösteren Kane, takımın kötü gidişatından mutsuz. Adı geçen sezon Manchester City ile anılsa da takımda kalan İngiliz yıldız'ın sözleşmesi gelecek yaz bitiyor.