Şirket, çevrimiçi delil tespiti talebinde bulunurken, futbolcunun Instagram ve Twitter paylaşımlarını da mahkemeye delil olarak sundu.

Dünyaca ünlü Warner Bros., gol sevinçlerinde Harry Potter temalı kutlama yapan Fenerbahçeli milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nu markalarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Dilekçede “Harry Potter”, “Hogwarts”, “Gryffindor” gibi markaların Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu’nda tescilli olduğu vurgulandı.

Bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı kalmayıp küresel çapta tanınan, yüksek ticari değere sahip markalar olduğu belirtildi. Başvuruda marka tescil belgeleri tablo halinde sunulurken, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açıkça atıf yaptığı ifade edildi.

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, mahkemeye sunulan belgelerde, Kerem’in sosyal medya videolarında Harry Potter serisinin ikonik müziği Hedwig’s Theme’in kullanıldığı tespit edildi.

Videolarda ayrıca Harry Potter karakterlerine benzeyen animasyonlar, Hogwarts arması, film sahnelerini andıran dekorlar ve kostümler yer alıyor. Warner Bros., tüm bu içeriklerin hiçbir izin alınmadan kullanıldığını, bunun hem telif hakkı hem de marka hakkı ihlali teşkil ettiğini savundu.

Warner Bros., bu unsurların Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’na göre eser sahibinin mali ve manevi haklarını ihlal ettiğini, aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında haksız rekabet yarattığını öne sürdü.

Şirket, mahkemeden Kerem Aktürkoğlu’nun Instagram Reels videosu ile Twitter paylaşımlarının uzman bilirkişi tarafından incelenmesini talep etti. İncelemede Harry Potter evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve görsellerin gerçekten kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesini istedi. Ayrıca bu işlemin futbolcuya haber verilmeden, gizlice yapılmasını da dilekçesinde özellikle belirtti.

HARRY POTTER

, J.K. Rowling’in 1997-2007 yılları arasında yazdığı 7 kitaptan uyarlanan, toplam 8 filmden oluşan efsanevi bir fantastik film serisidir.

Warner Bros. tarafından yapımcılığı üstlenilen seri, dünya çapında 7,8 milyar doların üzerinde hasılat yaparak tüm zamanların en çok kazanan film serilerinden biri olmuştu.