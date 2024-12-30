Harry Potter satranç takımına çocuklardan büyük ilgi

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın tek müzesi olma özelliği taşıyan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ne ilgi arttı. Müzede tüm dünya ülkelerinden getirilmiş 747 farklı satranç takımı bulunuyor. Çocuk ve gençleri en çok etkileyenler arasında Harry Potter ve Game of Thrones gibi dünya sineması ve dizi endüstrisinin önde gelen yapımlarından olan film ve dizi karakterlerinden oluşmuş satranç takımları da yer alıyor.

Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın tek müzesi olma özelliği taşıyan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ne ilgi arttı. Müzede tüm dünya ülkelerinden getirilmiş 747 farklı satranç takımı yer alıyor. Dikkat çeken satranç takımları arasında Yüzüklerin Efendisi Satranç Takımı, Star Wars Satranç Takımı, Simpsonlar, Şirinler, Alice Harikalar Diyarında, Melekler ve Şeytanlar Satranç Takımı, Lego Temalı Satranç Takımı, Futbol Takımları, Red Kit Satranç Takımı ve Asteriks Satranç Takımı da yer alıyor.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Müdürü Duygu Sapaz, müzeyi ziyarete gelenlerin gördükleri koleksiyon karşısında büyülendiklerini söyleyerek, "Özellikle fantastik Hollywood film karakterlerinin satranç tahtası üzerindeki tıpkı tasarım hallerine inanamıyorlar ve büyüleniyorlar" dedi.

"14 SINIFTA, ALANINDA UZMAN 5 EĞİTMENİMİZLE 120 ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM VERİYORUZ"

Sapaz, müze olarak 120 öğrenciye satranç eğitimi verdiklerini de söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gökyay Vakfı Satranç Müzesi olarak, satrancı bir spor dalından öte strateji geliştiren, özgüven aşılayan ve yaşam becerilerini kazandıran bir sanat olarak ele alıyoruz. 14 sınıfta, alanında uzman 5 eğitmenimizle 120 öğrencimize eğitim veriyor ve her geçen gün bu sayıyı artırarak satranç dünyasında daha güçlü bir yer edinmeye devam ediyoruz. Bu yıl, Avrupa 8 Yaş Kategorisi’nde Avrupa 4’üncüsü çıkararak uluslararası alandaki iddiamızı bir kez daha kanıtladık. Aynı zamanda, 1. Lig’de 1. ve 2. masada hiç oyun kaybetmeden sezonu tamamlayarak büyük bir başarıya imza attık. Bu istikrarlı performansın ardından, çocuk liginde sağlam ve güçlü bir takımla iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz, hem ulusal hem uluslararası turnuvalarda kazandıkları her tecrübe ile yalnızca bir oyunu değil, aynı zamanda hayatı öğreniyorlar.

TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇİSEL ANAÇOĞLU EĞİTİM VERİYOR

Eğitim kadromuz, satranç dünyasında başarılarıyla tanınan isimlerden oluşuyor. Avrupa Kadınlar ikincisi ve Türkiye birincisi Çisel Anaçoğlu, öğrencilerimize yalnızca oyunun inceliklerini değil, kadınların satranç dünyasındaki yerini güçlendiren eşitlikçi bir vizyon da sunuyor. Türkiye üçüncüsü Uğur Doğa Yazıcı ise eğitmenlikteki tecrübeleriyle çocuklarımıza ilham kaynağı oluyor. Bu güçlü kadro öğrencilerimizi strateji kurmanın, sabırlı olmanın ve özgüven kazanmanın ötesinde, yaşamın her alanında başarılı bireyler olmaları için hazırlıyor."

"HER ATÖLYEMİZ, SATRANCIN STRATEJİ VE YARATICILIK ÖGELERİNİ YANSITIYOR"

"Satranç eğitiminin ötesine geçen müzemiz, seramik, heykel, resim, karikatür, lego, mimarlık ve geri dönüşüm gibi yaratıcı atölyelerle bireylerin hayal dünyalarını zenginleştiriyor. Bu atölyelerimizi oluştururken ilham kaynağımız müzemizin eşsiz koleksiyonu oldu. Her satranç takımı, bir hikâye anlatıyor ve bu hikâyelerden yola çıkarak atölyelerimizi tasarlıyoruz. Sherlock Holmes temalı dedektiflik oyunlarımız, dünya kültürlerini tanıtan bilgi yarışmalarımız ve yaratıcı etkinliklerimizle ziyaretçilerimizi farklı dünyalara taşıyoruz. Her atölyemiz, satrancın strateji ve yaratıcılık ögelerini yansıtarak bireylerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyor."