Harry Potter'in uçan otomobili Boğaz Köprüsü'nde kaza yaptı

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Harry Potter’ın uçan arabasına benzeyen klasik araç, selfie çekmeye çalışan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya maruz kaldı. Maddi hasarlı kaza trafiği aksattı, sürücüler şaşkınlık yaşadı.

İstanbul’un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ilginç bir kazaya sahne oldu. Harry Potter filmlerindeki ikonik uçan arabaya benzeyen özel tasarımlı bir araç mavi rengiyle sürücülerin ve yoldaki diğer araçların ilgisini çekti.

Ancak bu ilgi, beklenmedik bir olaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre, 30’lu yaşlarında bir sürücü, köprüde aracıyla seyir halindeyken Harry Potter temalı araca yaklaşarak selfie çekmeye çalıştı. Dikkati dağılan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından köprüde kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, durumu kontrol altına alarak araçları güvenli bir şekilde kenara çekti. Kazada yaralanan olmazken, sürücülerin ifadeleri alındı.

Selfie çekmeye çalışan sürücünün, aracı fark ettiğinde hızını ayarlayamadığı ve bu nedenle çarpıştığı öğrenildi. Görgü tanıkları, köprüdeki diğer sürücülerin de aracı merakla izlediğini, bazılarının cep telefonlarıyla görüntü aldığını belirtti. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Harry Potter hayranları, ikonik arabanın İstanbul’da görülmesine sevinirken, kazaya üzüldüklerini ifade etti. Polis, sürücülere seyir halindeyken dikkatli olmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Popüler kültür, magazin ve viral içerik platformu’nun sosyal medya sitesinde kullandığı videoya kısa sürede 827 bin kişi tıkladı. Takipçiler, arabanın marka modeli merak ederken, bazıları kaza yapan sürücüye ibretlik ceza verilmesini istedi.