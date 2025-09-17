Harry Potter'in uçan otomobili Boğaz Köprüsü'nde kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Harry Potter’ın uçan arabasına benzeyen klasik araç, selfie çeken sürücünün kontrolü kaybetmesiyle kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza trafiği aksattı, sürücüler şoke oldu.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Harry Potter’ın uçan arabasına benzeyen klasik araç, selfie çekmeye çalışan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazaya maruz kaldı. Maddi hasarlı kaza trafiği aksattı, sürücüler şaşkınlık yaşadı.

İstanbul’un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, ilginç bir kazaya sahne oldu. Harry Potter filmlerindeki ikonik uçan arabaya benzeyen özel tasarımlı bir araç mavi rengiyle sürücülerin ve yoldaki diğer araçların ilgisini çekti.

kopru1.jpg

Ancak bu ilgi, beklenmedik bir olaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre, 30’lu yaşlarında bir sürücü, köprüde aracıyla seyir halindeyken Harry Potter temalı araca yaklaşarak selfie çekmeye çalıştı. Dikkati dağılan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazanın ardından köprüde kısa süreli trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay yerine hızla intikal eden trafik ekipleri, durumu kontrol altına alarak araçları güvenli bir şekilde kenara çekti. Kazada yaralanan olmazken, sürücülerin ifadeleri alındı.

Selfie çekmeye çalışan sürücünün, aracı fark ettiğinde hızını ayarlayamadığı ve bu nedenle çarpıştığı öğrenildi. Görgü tanıkları, köprüdeki diğer sürücülerin de aracı merakla izlediğini, bazılarının cep telefonlarıyla görüntü aldığını belirtti. Olay, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

kopru2.jpg

Harry Potter hayranları, ikonik arabanın İstanbul’da görülmesine sevinirken, kazaya üzüldüklerini ifade etti. Polis, sürücülere seyir halindeyken dikkatli olmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Popüler kültür, magazin ve viral içerik platformu’nun sosyal medya sitesinde kullandığı videoya kısa sürede 827 bin kişi tıkladı. Takipçiler, arabanın marka modeli merak ederken, bazıları kaza yapan sürücüye ibretlik ceza verilmesini istedi.

kopru.jpg

Son Haberler
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti