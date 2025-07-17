Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson hız kurbanı oldu

Emma Watson ve Zoë Wanamaker, Harry Potter filmlerindeki rolleriyle tanıdığımız iki ünlü isim. Ancak bu kez sahne ışıkları altında değil, trafik kurallarını ihlal etmeleriyle gündemdeler. Hız sınırını aşan bu iki yıldızın ehliyetlerine el konulması, magazin dünyasında ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Peki, bu durum nasıl gelişti ve İngiltere'deki trafik yasaları ünlü isimlere de aynı şekilde mi uygulanıyor?

HIZ TUTKUSU PAHALIYA PATLADI

Harry Potter serisinde canlandırdığı zeki ve kurallara bağlı Hermione Granger karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Emma Watson, gerçek hayatta trafik kurallarına aynı özeni göstermeyince başı derde girdi. Oxford, İngiltere'de 31 Temmuz 2024 akşamı mavi Audi'siyle 30 mil hız sınırı olan bölgede 38 mil hızla seyrederken radara yakalanan Watson, mahkemeye dahi çıkmadı. High Wycombe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen kısa duruşmada, 1.044 sterlin para cezasına çarptırıldı ve altı ay süreyle araç kullanmaktan men edildi.

EHLİYET İPTALLERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Watson'ın davasından kısa bir süre sonra, Harry Potter'ın ilk filminde Quidditch hakemi Madam Hooch'u canlandıran ünlü sahne oyuncusu Zoë Wanamaker da benzer bir hız ihlaliyle mahkeme karşısına çıktı. Berkshire, güneydoğu İngiltere'de Ağustos 2024'te 40 mil hız sınırı olan bölgede 46 mil hızla araç kullanırken yakalanan Wanamaker'a da Watson ile aynı ceza verildi. Her iki oyuncunun da bu son ihlallerden önce ehliyetlerinde dokuz ceza puanı bulunuyordu. Yargıç Arvind Sharma, son ihlaller için ehliyetlerine üçer puan daha ekledi ve İngiliz yasalarına göre bu durum otomatik olarak altı aylık bir sürüş yasağını tetikledi.

ÜNLÜLERİN HIZ TESTİ: YASA HERKESE EŞİT Mİ İŞLİYOR?

Bu olay, ünlü isimlerin de yasalar karşısında sıradan vatandaşlar gibi sorumlu olduğunu bir kez daha gösterdi. İngiltere'de trafik kuralları oldukça sıkı ve hız limitlerine uymamak ciddi yaptırımlarla karşılanıyor. Özellikle belirli bir ceza puanına ulaşan sürücülerin ehliyetlerinin askıya alınması veya iptal edilmesi, trafik güvenliğini sağlamak adına atılan önemli adımlardan biri. Watson ve Wanamaker'ın benzer kaderi paylaşması, Hogwarts koridorlarında kesişen kariyerlerinin şimdi de trafik mahkemelerinde birleştiğini gösteren ilginç bir tesadüf oldu.

EMMA WATSON'IN KARİYER YOLCULUĞU

Harry Potter serisiyle küresel bir şöhrete kavuşan Emma Watson, Hermione Granger rolünün ardından akademik kariyerine, film yapımcılığına ve kadın hakları savunuculuğuna yöneldi. "Güzel ve Çirkin" ve Greta Gerwig'in yönettiği "Küçük Kadınlar" gibi yapımlarda başrol oynayarak oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürdü. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın İyi Niyet Elçisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konularında aktif rol alıyor. Trafik ihlali, bu yoğun ve başarılı kariyerinde nadir görülen bir aksaklık olarak kayıtlara geçti.