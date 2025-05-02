Harşit Çayı’nda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Harşit Çayı’nda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Giresun’un Doğankent’te jandarma, bir cinayeti plaka tanıma sisteminden çözdü. Harşit çayında cesedi bulunan Yusuf Alim’in öldürdüğü iddia edilen N.A, gözaltına alındı. Karakolda cinayeti itiraf eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçedeki evinden önceki gece saat 01.00 sıralarında ayrılan Yusuf Alim'den bir daha haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, TEM, KOM ve İstihbarat ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Alim'in henüz plakası ve modeli tespit edilemeyen bir araca binerek Tirebolu istikametine doğru hareket ettiği belirlendi.

aw445403-01.jpg

Soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve telefon görüşmeleri mercek altına alındı. Elde edilen veriler, 46 yaşındaki Nuri A.'ya ait 28 TA 023 plakalı aracı işaret etti. Daha önce hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Nuri A.'nın, olay gecesi Yusuf Alim ile telefonla görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Nuri A. çapraz sorgu sırasında cinayeti itiraf etti. Alim'i öldürdüğünü kabul eden zanlı, cinayet silahını Harşit Deresi'ne attığını söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Öte yandan kaybolmasının ardından silahla vurulmuş halde cesedi bulunan Yusuf Alim'in tefecilik, cinayet zanlısı Nuri A.'nın ise hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Son Haberler
İBB soruşturmasında MHP iddiası! Yandaş gazeteler ‘İmamoğlu’nun araçları’ diye yayın yapmıştı…
İBB soruşturmasında MHP iddiası! Yandaş gazeteler ‘İmamoğlu’nun araçları’ diye yayın yapmıştı…
Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü
Bayburt’ta yıldırım faciası! Ağaç alev aldı ikiye bölündü
Kanseri yakalayan test! İdrarınız hayat kurtarabilir
Kanseri yakalayan test! İdrarınız hayat kurtarabilir
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mario Branco iki yıldıza ayrılık kararını bildirdi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Mario Branco iki yıldıza ayrılık kararını bildirdi
Galatasaray’dan yeni rekor: Yönetim resmen açıkladı
Galatasaray’dan yeni rekor: Yönetim resmen açıkladı