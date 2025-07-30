Hart voor Den Haag Partisi Başkanı Richard de Mos ve heyetinden ATSO’ya ziyaret

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Hart voor Den Haag Partisi Başkanı Richard de Mos ve heyetinden ATSO’ya ziyaret

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası düzeyde önemli bir temasa daha ev sahipliği yaptı. Hollanda’nın önde gelen siyasi oluşumlarından biri olan Hart voor Den Haag Partisi'nin Başkanı Sn. Richard de Mos, beraberindeki heyetle birlikte Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası, uluslararası düzeyde önemli bir temasa daha ev sahipliği yaptı. Hollanda’nın önde gelen siyasi oluşumlarından biri olan Hart voor Den Haag Partisi'nin Başkanı Sn. Richard de Mos, beraberindeki heyetle birlikte Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Ziyarete; Den Haag Belediye Meclis Üyesi Sn. İsmet Bingöl, iş insanı ve politikacı Sn. Ayhan Pekdemir, Sn. Cem Sultan Özdemir, iş insanları Sn. Erdal Sarıkaya ve Sn. Serkan Laçin de eşlik etti.

Heyet, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Koçaş, Meclis Başkanı Sn. Fatih Tekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ATSO hizmet binasında karşılandı.

Gerçekleştirilen görüşmede; Aksaray ile Hollanda’nın Den Haag (Lahey) şehri arasında ticari iş birliği imkânları, ortak kalkınma projeleri, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bu ziyaretin, hem Aksaray’ın uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması hem de iki şehir arasında kalıcı iş birliklerinin temellerini atması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

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