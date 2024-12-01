Hartenstein, Thunder'da mükemmel başladı

Oklahoma City Thunder'ın yeni transferi Isaiah Hartenstein, bu sezon ilk maçında sahaya çıktığı 24 saniyede bile takıma nasıl katkı sağlayacağını gösterdi. Hartenstein, hem savunmada hem hücumda etkili hamleleriyle dikkat çekiyor. Takıma geç katılmasına rağmen dört maçta 14,3 sayı, 14 ribaund, 3,8 asist ve 2 blok ortalamalarıyla oynuyor. Özellikle Chet Holmgren'in sakatlığıyla oluşan boşluğu doldurması, Thunder’ın Batı Konferansı liderliği yolunda kilit bir rol oynamasını sağladı.

SAVUNMADA BİR DUVAR

Thunder, bu sezon savunmada ligin zirvesinde yer alıyor. 100 pozisyon başına sadece 103 sayı yiyorlar ve bu rakam, Hartenstein'ın katkısıyla daha da iyileşti. Onun sahada olduğu anlarda Thunder, rakiplerini 100 pozisyonda sadece 90,9 sayıda tutuyor. Bu, modern NBA standartlarına göre olağanüstü bir başarı. Savunmadaki etkinliği, ribaund yeteneği ve ikili oyunlardaki uyumu Hartenstein’ı modern bir pivotun tanımı haline getiriyor.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜLÜK

Hartenstein yalnızca savunmada değil, hücumda da etkileyici bir isim. Çembere doğru yaptığı güçlü bitirişler, kısa mesafeden isabetli şutları ve pas yeteneğiyle Thunder'ın hücum sistemine mükemmel uyum sağladı. Ekran asistleriyle takım arkadaşlarına alan açarak hem bireysel hem de takım oyununda fark yaratıyor.

YENİ BAŞLANGIÇ, BÜYÜK BEKLENTİLER

New York Knicks’te geçen başarılı sezonun ardından Thunder, Hartenstein’a üç yıl için 87,5 milyon dolarlık bir teklif yaptı ve bu yatırımın şimdiden karşılığını almaya başladı. Henüz Hartenstein, Holmgren ve Caruso aynı anda sahada olmamışken Thunder’ın potansiyeli göz kamaştırıyor. Batı Konferansı’ndaki 15-4’lük başlangıç, bu uyumun işareti.

Thunder’ın savunma performansı ve Hartenstein’ın katkıları, onları şimdiden şampiyonluk adayları arasına sokuyor.