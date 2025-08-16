Harvard’dan şok iddia! Uzay gemisi Dünya’ya mı yaklaşıyor?

NASA’nın Temmuz 2025’te keşfettiği, saatte 210 bin kilometre hızla Güneş Sistemi’ni kateden yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim dünyasında büyük bir tartışma başlattı.

Çoğu gökbilimci bu cismin zararsız bir kuyruklu yıldız olduğunu savunurken, Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Prof. Avi Loeb, çarpıcı bir iddiayla gündeme geldi: 3I/ATLAS bir kuyruklu yıldız değil, gelişmiş bir uygarlığa ait “düşman bir ana uzay gemisi” olabilir.

Bu iddia, bilim camiasını ikiye bölerken, cismin gizemli özellikleri ve yörüngesi, uzaylı teknolojisi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ANOMALİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Prof. Avi Loeb, İngiltere merkezli Initiative for Interstellar Studies’ten Adam Crowl ve Adam Hibberd ile birlikte yürüttüğü çalışmada, 3I/ATLAS’ın kuyruklu yıldızlardan beklenen özelliklere uymadığını ortaya koydu.

Tipik kuyruklu yıldızlarda görülen toz-gaz kuyruğunun olmaması, alışılmadık retrograd (ters) yörüngesi, Güneş’e yaklaşırken Dünya’dan uzak tarafta konumlanması ve Venüs, Mars ile Jüpiter’e yakın geçişler yapması.

Loeb, bu özelliklerin “gözlemden kaçınma” ve “gezegenleri izleme” amacı taşıyabileceğini öne sürdü.

Loeb.“Bu cisim, doğal bir gök cismi gibi davranmıyor. Yörüngesi, bilinçli bir tasarımın izlerini taşıyor olabilir” dedi.

NASA’DAN FARKLI GÖRÜŞ

NASA, Hubble Teleskobu’nun çektiği görüntülerde 3I/ATLAS’tan “gözyaşı biçimli” bir toz bulutunun çıktığını ve bu bulgunun kuyruklu yıldız teorisini desteklediğini belirtti. Ancak Loeb, bu toz bulutunun kuyruk oluşumuna dair kesin bir kanıt sunmadığını ve cismin yapay bir obje olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

California Üniversitesi’nden gökbilimci Prof. Jessica Lu, “3I/ATLAS’ın yörüngesi sıradışı, ancak bu onu otomatik olarak bir uzay gemisi yapmaz. Daha fazla veri olmadan bu tür iddialar spekülasyondan ibaret” diyerek temkinli bir yaklaşım sergildi.