Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi’nde zeytin hasadı başladı. Zeytin üreticisi ve fabrika sahibi Şerif Ali Uysal, kuraklık nedeniyle rekoltenin yüzde 30’lara kadar düştüğünü, buna bağlı olarak zeytinyağı fiyatlarının 300 lira bandının üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Manisa'da zeytin sezonunun başladığını belirten üretici Şerif Ali Uysal, bu yıl yaşanan kuraklığın zeytin verimliliğini azalttığını belirtti. Uysal, "Geçen seneye göre zeytin ve zeytinyağı rekoltesi oldukça düşük. Ağaçlarda zeytin az. Genel anlamda baktığımızda rekolte yüzde 25-30 civarında. Yazın yağmurun yağmaması nedeniyle ağaçlar strese girdi, bağladıkları taneleri döktü. Bu yüzden üretim azaldı. Son yağmurlarla birlikte zeytinler biraz irileşti, bu da sofralık zeytine yönelimi artırdı. Yağlık zeytin miktarı azaldı" dedi.

GÜBRE, MAZOT VE İŞÇİLİK MALİYETLERİ ARTTI

Uysal, artan üretim maliyetlerine de dikkat çekerek, "Gübre, mazot ve işçilik maliyetleri ciddi oranda yükseldi. Bu artışlar da doğal olarak zeytinyağı fiyatlarına yansıyacak" diye konuştu.

Soma ve Avdan bölgesinde üretilen zeytinyağlarının kendine özgü aromaya sahip olduğunu vurgulayan Uysal, "Bu fark, bölgedeki toprak yapısından kaynaklanıyor. Kömürdeki leonardit doğal gübresi, toprağa yüksek oranda organik madde kazandırıyor. Bu da zeytinlerin aromasını ve kalitesini artırıyor. Bölgemizdeki ağaçların büyük çoğunluğu Ayvalık ve Edremit cinsi. Kaliteli yağ üretimi yapılıyor" dedi.

"FİYATLAR 250 LİRADAN 150 LİRAYA GERİLEDİ"

Geçen yıl yüksek rekolte nedeniyle zeytinyağı fiyatlarının 250 liradan 150 liraya kadar gerilediğini hatırlatan Uysal, "Bu sene zeytin az olduğu için fiyatlar yeniden yükseldi. Şu anda 250- 300 lira bandında fiyatlar oluşacak gibi görünüyor. Geçen yıldan kalan yağlar uygun koşullarda saklanmadıysa aroma ve kalite kaybına uğradı. Bu nedenle yeni üretilen yağlarla geçen seneki yağları karşılaştırmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Uysal, bu yıl üretilen zeytinyağlarının kalitesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Bu sezon üretilen yağlarda polifenol değerleri yüksek, aroma güçlü. Asit oranları 0.5, 0.4, hatta 0.2 seviyelerinde. Şu anda yarışmalık kalitede yağ üretiliyor. Yarışmalara katılan çiftçilerimize de üretim desteği veriyoruz" dedi.