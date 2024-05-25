Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira

"Fiyatlar yükselmiyor"

Soğanın yurt dışına da gönderildiğini aktaran Doğan, “Yurt dışı ve Rusya bölgesinde kapılar açık ve soğan gidiyor. Ancak soğan para kazandırmadığı için bu aralar iç piyasada tüketiliyor. Adana'da bu yıl soğan ekimi az oldu, bir kısmını da hastalık vurmasına rağmen umduğumuz gibi para etmedi.