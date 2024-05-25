Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira

Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira
Düzenleme: Kaynak: İHA

Türkiye'nin soğan deposu Adana'da hasad başladı. Tarladaki fiyatıyla market fiyatları arasında uçurum var. Tarladan 5 liradan çıkan ürün markette katlanıyor.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 1

Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da soğanın hasadı sürerken tarlada kilogram fiyatı 5-6 liraya kadar düştü.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 2

Mutfakların temel ürünü 'kırmızı altın' soğanda hasat dönemi devam ediyor. Adana'da bu sene 20 bin 500 dönüm alanda ekilen soğanda dönüm başına 4-6 ton arası verim alınıyor.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 3

Soğan elçileri tarafından soğanlar sayılarak kamyonlara yüklenip talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Fiyatlar ise tarlada 1 ayda 10 lira birden düştü.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 4

"18-20 LİRADAN SATILMAYA BAŞLANDI"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Soğan ilk çıktığı günlerde 18-20 liradan piyasaya girdi. Günden güne fiyatlar düştü ve şu an tarladan marketlere 5-6 liradan satılıyor. Soğanın söküm maliyeti 3 lira. Geriye kalan 3 lira tüccara kalıyor. İlk çıktığında tüccar pahalı aldığı için 2 hafta para kazandı. Sonrasında fiyatlar düştü ve tüccar şu an para kazanamıyor” dedi.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 5

"Fiyatlar yükselmiyor"
Soğanın yurt dışına da gönderildiğini aktaran Doğan, “Yurt dışı ve Rusya bölgesinde kapılar açık ve soğan gidiyor. Ancak soğan para kazandırmadığı için bu aralar iç piyasada tüketiliyor. Adana'da bu yıl soğan ekimi az oldu, bir kısmını da hastalık vurmasına rağmen umduğumuz gibi para etmedi.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 6

Şu ana kadar Adana'da soğan hasadının bitmesi gerekiyordu ancak birçok noktada tarlaya dahi girilmemiş. Soğanın fiyatının yükselmesi bekleniyordu ama hiç de öyle görünmüyor” ifadelerini kullandı.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 7

"MAKAS ÇOK AÇIK"
Soğanın tarlada 5 liradan ancak market ve pazarlarda 15-20 liradan satıldığını söyleyen Mehmet Akın Doğan, marketlerde alış-satış fiyatının yazılması gerektiğini ifade etti.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 8

Doğan, "Çünkü alan tüketici marketin kaç lira kazanıp kazanmadığını görsün. 5-6 liradan satılan soğan, marketlerde 15 liradan satılıyor. Arada inanılmaz bir fiyat farkı var, bu makasın açılmaması gerekiyor" diye konuştu

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 9

Nakliye giderleri çok fazla. Hal böyle olunca da fiyatlar uçuyor.

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 10

Tarladan 5 lira olduğu iddia edilen soğanın markette fiyatına gelince...

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 11

Market market soğanın fiyatı değişiyor. Kiminde 12,5 lira kiminde ise27,90 TL...

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Hasadı başladı fiyatlar tepetaklak oldu. Tarlada 5 lira 12

Bazı marketlerde de 29,95 liraya bile var...

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