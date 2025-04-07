Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor

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Hasadını yapan zengin oluyor! 1 kilosu altınla yarışıyor

Hasadını Yapan Zengin Oluyor! 1 Kilogramı Altınla Yarışan Safran

Dünyanın en değerli baharatlarından biri olan safranın hasadı başladı. "Kırmızı altın" olarak da adlandırılan safranın kilogram fiyatı, altınla yarışıyor. Bu durum, safran üreticilerinin yüzünü güldürüyor.

Safran Hakkında Kısa Bilgi;

Safran, süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, 20–30 cm boyunda, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi ve bu bitkiden elde edilen baharat. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir.

Safranın Değeri Neden Bu Kadar Yüksek?

Safran, crocus sativus bitkisinin çiçeklerinden elde ediliyor. Her bir çiçekte sadece üç adet stigma (dişicik tepesi) bulunuyor. Bu nedenle 1 kilogram safran elde etmek için yaklaşık 150 bin çiçek toplamak gerekiyor. Zahmetli hasat süreci ve az miktarda elde edilmesi, safranın değerini artırıyor.

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Safran Üretimi ve İhracatı

Türkiye'de özellikle Safranbolu'da yetiştirilen safran, hem iç pazarda hem de dış pazarda büyük ilgi görüyor. Türk safranı, kalitesiyle dünya çapında tanınıyor ve birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Safran Üreticileri Umutlu

Safran hasadının başlamasıyla birlikte üreticiler, yüksek fiyatlardan dolayı umutlu. Üreticiler, safranın kendilerine önemli bir gelir kaynağı sağladığını belirtiyor.

Safranın Kullanım Alanları

Safran, yemeklerden tatlılara, kozmetikten ilaç sektörüne kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Özellikle geleneksel Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan safran, pilav, zerde gibi yemeklere eşsiz bir aroma katıyor.

Safran Üretiminin Artırılması Hedefleniyor

Türkiye'de safran üretiminin artırılması için çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, safran üreticilerine destek sağlayarak üretimin artırılmasını hedefliyor.

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