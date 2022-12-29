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Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım Harekatı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray'ın ilgisi olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre Van Aanholt ve Kazımcan Karataş'tan memnun olmayan Okan Buruk, tecrübeli futbolcuyu istediği öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:06
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Hasan Ali Kaldırım Galatasaray yolcusu! Bu sezon kadro dışı kalmıştı

Galatasaray'dan Hasan Ali Kaldırım Harekatı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in formasını terleten Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Takvim'in haberine göre Başakşehir'de Emre Belözoğlu tarafından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a gidebilir. Sezon sonuna kadar kontratı bulunduğu Başakşehir'den ayrılacak tecrübeli futbolcunun menajeri Cimbom ile transfer için ilk teması kurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da çok yakından tanıdığı ve beğendiği 33 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak bakıyor.

EMRE BELÖZOĞLU PRENSİP İÇİN VAZGEÇMİŞTİ

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım'la alakalı gelen soruya çok konuşulacak bir cevap vermişti. Belözoğlu "Hiçbir oyuncumla tartışacak ya da sesimi yükseltecek durumda değilim. Hasan Ali ile çalışma prensibimizin aynı olmadığını kendisine söyledim. Epureanu ile de aynı şekilde bu durumu konuştum. 7-0'lık mağlubiyete bağlı olarak gerçekleşen bir durum değildi bu konuşmalar. Biz çok küçük yaştan beri bu mücadeleye alışığız. Mücadele edeceğiz gücümüz yettiğince. İnandığımız şeyleri konuşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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