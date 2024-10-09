Hasan Arat açıkladı: Sürprizlerimiz olacak

Beşiktaş, KİPTAŞ ile işbirliği anlaşması imzaladı. İmza törenine Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Beşiktaş Yöneticisi Çağlayan Tugal katıldı.

İmza töreninde konuşan Arat, Tüpraş Stadı için hayata geçirmek istedikleri ‘Kara Duvar’ projesi ile iligli açıklama yaptı. Arat, Konyaspor maçında bazı sürprizlerinin olacaklarını belirterek taraftarların tüm taleplerini dinlediklerini söyledi. Arat, sözlerine şöyle devam etti:

Kara Duvar ile ilgili yapılması gereken tüm işlemleri yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilk müracaatı biz yaptık. Şu anda İçişleri Bakanlığımızda ve diğer kurumlarda konu görüşülüyor. Henüz bir ret cevabı yok. Devletimiz bu konuyla ilgili çalışıyor. Beşiktaş üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir. Çok süratle, izin çıktıktan sonra 4-5 hafta içerisinde değişim yapabiliyoruz. Koltuklar zamanında çok güzel düzenlenmiş. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Beşiktaş en şanslı kulüplerden bir tanesi. Taraftarımız istiyor. Devletimiz anlayışla karşılıyor. Devletin karar mekanizması onlara ait. Onları bekleyeceğiz. Beşiktaş taraftarı, yeni sezonumuzda tribünleri dolduruyor. Kombineler, seyirci sayımız fevkalada kuvvetli seviyede. Talebelerden gelen fiyat serzenişleri var, haklılar. Neler yapabileceğimizi görüşüyoruz, en kısa zamanda açıklayacağız. Ekonomik bir şekilde içeri girecek talebeleri ön plana alacağız. Kademe kademe bunu da gerçekleştirmeye başlayacağız. Stadımızın her noktasına Çağlayan Tugal Bey hakim."

Hasan Arat, son olarak, "Bu anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beşiktaş'ın bu hamlesi, doğru bir hamledir. Herkesin sahip çıkmasını rica ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu, kamuya fayda sağlayacak bir atılımdır. Hayırlı uğurlu olsun, yolumuz açık olsun." açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

İmza töreninde konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu anlaşmayı çok anlamlı ve hayırlı buluyoruz. Beşiktaş'ın geleceği için çok ciddi ve hayırlı bir anlaşma. Hasan Arat'a, Ekrem İmamoğlu'na ve Ali Kurt'a çok teşekkür ediyorum."