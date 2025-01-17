Hasan Arat Avrupa Olimpiyat Komitesi’ne aday oldu

Beşiktaş'tan sağlık sorunlarını sebep gösterip istifa eden eski başkan Hasan Arat, Avrupa Olimpiyatları icra komitesi üyeliğine aday oldu. Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, dikkat çeken bir hamleye imza attı.



Arat, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu üyeliğine adaylığını açıkladı. Oylama 28 Şubat - 1 Mart 2025 tarihleri arasında Frankfurt'ta EOC Genel Kurulunda gerçekleşecek.



Hasan Arat'ın da aralarında bulunduğu 19 adayın ismi şu şekilde:



"Hasan Arat (TUR), José Manuel Araújo (POR), Franjo Bobinac (SLO), Victoria Cabezas (İspanya), Mihai Covaliu (ROU), Daniel Dimevski (MKD), Zsolt Gyulay (HUN), Mamuka Khabareli (GEO), Líney Rut Halldórsdóttir (ISL), Danka Hrbeková (Barteková) (SVK), Zlatko Mateša (CRO), Annamarie Phelps (İngiltere), Jean-Michel Saive (BEL), Emma Terho (FIN), Anneke van Zanen-Nieberg (Hollanda), Mariana Vasileva (AZE), Cristina Vasilianov (MDA), Djordje Višacki (SRB),Thomas Weikert (ALM).



SAĞLIK SORUNLARINI NEDEN GÖSTERİP İSTİFA ETMİŞTİ



Hasan Arat, Beşiktaş'ta başkanlık yaptığı dönem Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybettikleri maç sonrası sağlık sorunlarını gerekçe göstererek başkanlıktan istifa etmişti.



Beşiktaş taraftarı, Hasan Arat'ın Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) İcra Kurulu'na aday olması sonrası adeta küplere bindi ve sosyal medyadan tepki gösterdi.