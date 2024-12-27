Hasan Arat ve Hüseyin Yücel’e seçim öncesi büyük şok

Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçim öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Camia içinde ekin olarak bilinen 1903 Birliği eski Başkan Hasan Arat, mevcut Başkan Hüseyin Yücel ve yönetimin kulüpten ihracı için dilekçe verdi.

Yapılan açıklamada takımda son 1 yılda yaşanan kötü sürecin sorumlusu olarak gösterilen Arat, Yücel ve yönetim kurulunun kulüpten ihracı için süreci başlattıklarının altı çizildi.

Tüzük gereği yönetim iki hafta içinde konuyu Disiplin Kuruluna sevk etmek durumunda. Eğer bu yapılmaz ise, Birlik bu kez Disiplin Kuruluna dilekçe sunma hakkına sahip olabilecek.

1903 Birliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

BÜYÜK YÖNETİM KRİZİ ÇIKMIŞTI

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.