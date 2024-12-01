Hasan Arat yönetiminde Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Salı gecesinden itibaren yaşanan yönetim krizinin son halkası Başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası Arat’ın istifası sonrası Başkanlığa Hüseyin Yücel geçti. Yücel yönetimi, siyah beyazlıları mayıs ayında yapılması beklenen kongreye götürecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hasan Arat’ın yaklaşık 1 yıllık başkanlığında Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta geçen sezon kış ve bu yaz transfer döneminde 12 transfer yapılırken 7'sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 31.1 milyon euro ödenmesi taahhüt edildi.



2023-24'ün ara transfer sürecinde Legia Varşova'ya 10 milyon euro verilerek alınan ve hâlâ tartışılan Ernest Muçi, Beşiktaş'a gelen tarihin en pahalı ismi oldu. Aynı dönemde 1 milyon euro'ya Braga'dan kiralanan Al-Musrati'ye sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeli ödendi ve Libyalı orta saha, Muçi'den kulübün en çok bonservis ödediği isim unvanını devraldı.



Kadroya dahil edilen futbolcuların aldığı- alacağı maaş yükü 27 milyon euroyu buldu. Böylece Hasan Arat başkanlığında 1 yıllık maliyet 58 milyon euroyu ((2.1 milyar TL) gördü. Kulübün ekim ayı itibarıyla da borcu 12.2 milyar TL'ye ulaştı.

Siyah beyazlılarda harcanan yüksek paralara rağmen alınan sonuçlar tam bir hayal kırıklığı oldu. Beşiktaş, Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düşerken UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura çıkma ihtimali mucizelere kaldı.