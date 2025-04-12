Hasan Arat'a yumruklu saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Son Dakika... Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı. Hasan Arat yumruklandı!

Beşiktaş Divan Kurulu'nda kavga çıktı. Hasan Arat yumruklandı!

Ayrıntılar geliyor...

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Hasan Arat'a yumruklu saldırı
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