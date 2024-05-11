Hasan Arat'tan Dursun Özbek'e 'okşamalı' yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün katıldığı kahvaltı programında depremle ilgili açıklamada bulunmuştu.

Özbek açıklamasında, "Hepimizi yasa boğan bir deprem yaşadık 6 Şubat'ta. 11 ilimiz bundan etkilendi. Galatasaray olarak depremin sabahında hemen arabayla bölgeye intikal ettik. İnsani yardım olarak 100 tır sevk ettik. Depremin birinci gününden itibaren dedim ki; biz üç kulüp muazzam bir yarış içindeyiz. Biz üç kulüp hayırda yarışalım dedim. Kalıcı konut için TOKİ ile Maraş, Adıyaman ve Hatay'da 100'er konuttan toplam 300 konutluk bir anlaşma yaptık Galatasaray olarak ve bunun avansını da ödedik. Maraş'ta temel atma töreninde dedim ki 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlar... 100 tane de gelin siz de yapın, hatta siz 150 tane yapın bizi geçin. Yeşil sahada geçemiyorsunuz burada geçin' dedim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz diye övünüyorsunuz. Eee nerdesiniz orda? Bu tip sosyal destek istenen yerlerde de bu kulüplerin hazır olması lazım." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ

Fenerbahçe, X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda Dursun Özbek'e ağır yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda, ''Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.

Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz.

Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,

Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.

Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

BİR ZEHİR GİBİ YANIT DA HASAN ARAT'TAN

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek'e ağır yanıt veren Hasan Arat, "Beşiktaşlı deprem bölgesine gidip çocukların başını yanağını okşatmıştır, kendi yanağını okşatmamıştır!" ifadesini kullandı.

Hasan Arat'ın bu sözleri sonrası üyelerden büyük alkış aldı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Dursun Özbek'in yanağını okşarken görüntülenmişti.

Bu fotoğraf, uzun süre gündemden düşmemişti.