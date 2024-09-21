Hasan Arat’tan Galatasaray’a Süper Kupa göndermesi

Beşiktaş’ın Divan Kurulu toplantısında konuşan Hasan Arat Galatasaray’a Süper Kupa göndermesi yaptı. Arat, “Yeni teknik direktörümüzün ilk antrenmanından 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık ve sonucu zaten biliyorsunuz” dedi.

Arat, göreve geldikleri günden bu yana çok yoğun çalıştıklarının altını çizerek, “Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

GALATASRARAY’A SÜPER KUPA GÖNDERMESİ

Arat, Galatasaray’a 5-0 kazandıkları Süper Kupa finali ile ilgili gönderme yaparak şunları söyledi.

"71 gün içerisinde oynadığımı iki finalde Beşiktaş'ımıza Türkiye Kupası Süper Kupa kazandık. Yeni teknik direktörümüzün ilk antrenmanından 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık ve sonucu zaten biliyorsunuz."

BEŞİKTAŞ’IN BORCU AÇIKLANDI

Öte yandan Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş’ın borcu açıklandı. Buna göre siyah-beyazlı kulübün, 31 Mayıs 2024 itibariyle 10.6 milyar TL borcu olduğu bildirildi. Kulübün son durumu ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Arat "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır" dedi