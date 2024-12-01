Hasan Arat’tan yeni hamle. Belgeleri teslim etti

Beşiktaş’ta Salı gününden bu yana yaşanan yönetim krizinde görevden alınan Samet Aybaba düzenlediği basın toplantısında çok çarpıcı ifadeler kullandı. Aybaba’nın komisyon iddiaları başta olmak üzere transferde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalar tartışmaları beraberinde getirdi.

Siyah beyazlılarda eski Başkan Hasan Arat’tan Aybaba’nın açıklamaları sonrası yeni hamle geldi. Arat, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki’ye teslim etti.

Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

Ayrıca Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.