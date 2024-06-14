Hasan Can Kaya kendisine kurulan kumpası açıkladı: Büyük şaşkınlık içerisindeyim

Olay, Beşiktaş Levent’te geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Can Kaya’nın, mezuniyet partisinde 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştığı ve partiden sonra Kaya’nın evine gittikleri belirtildi.

EVDEN GİTMESİNE MANİ OLDU İDDİASI

İkili arasında alkol alındığı ve sohbet edildiği sırada, genç kadının Kaya’nın yakınlaşma girişimlerinden rahatsız olduğu ve evden ayrılmak istediği ifade edildi. Kaya’nın izin vermemesi üzerine, genç kadın bir arkadaşına konum göndererek yardım istediği iddia edildi.

Polis ekipleri, genç kadının yerini belirleyerek olay yerine gitti ve onu içeriden çıkardı.

Genç kadın, ifadesinde Kaya ile tanıştığını ve evine gittiklerini, ancak Kaya’nın yakınlaşma girişimlerini reddettiğinde evden çıkmasına izin verilmediğini belirtti.

KAYA: EVDE BAŞKA KADINLAR DA VARDI

Kaya ise ifadesinde suçlamaları reddetti ve olayın iddia edildiği gibi gerçekleşmediğini, evde başka kadınların da bulunduğunu öne sürdü.

Polis, genç kadına yasal hakları hakkında bilgi verdi ve ifadesini savcılığa iletti. Savcılık, tutanak tutulduktan sonra Kaya’nın serbest bırakılmasına karar verdi.

HASAN CAN KAYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya X hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim” ifadelerini kullandı.