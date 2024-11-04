Hasan Can Kaya'dan Gülse Birsel'e olay gönderme! Kırdı geçirdi

Hasan Can Kaya, Gülse Birsel'in Vural Çelik paylaşımını diline doladı.

VEDASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Vural Çelik'in cenazesine katılmadığı gibi Gülse Birsel yaptı veda paylaşımında birçok kere Vural Çelik'i eleştirerek tepki topladı. Gülse Birsel gelen tepkiler üzerine Vural Çelik'i övüyor mu yeriyor mu belli olmayan paylaşımını silmek zorunda kaldı.

GÜLSE BİRSEL'İ DİLİNE DOLADI

Konuşanlar programı ile fırtınalar estiren Hasan Can Kaya ise programının yeni bölümünde konuklarını konuştururken Gülse Birsel'e göndermede bulundu.

"GÜLSE BİRSEL'İN VEDASI GİBİ OLMADI MI?"

Programın bir yerinde "Bir evlilik bir insanı ancak bu kadar öldürür" diyen Hasan Can Kaya önce "Gülse Birsel belki seninle ilgili bir yazı da yazar" diyerek konuyu Gülse Birsel'in Vural Çelik mesajına çekti. Ardından yaptığı sözlerle de Gülse Birsel'in bu paylaşımı ile çok da inandırıcı olamadığını espriler arasında vurgulardı. Söz alan konuğun söylediklerini pek de inandırıcı bulmayan Hasan Can Kaya, "Aşırı inandırıcı değil mi? Gülse Birsel'in vedası gibi olmadı mı?" cümleleri ile Gülse Birsel'i yerden yere vurdu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA ETMİŞTİ

Gülse Birsel 'veda' paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Kendi kelimelerimle veda. Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken, anksiyeteye benzer bir durum.) Bence cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edenle anıların hatırlanması, yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu, yazarak yapacağım. Anılarım olan bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası’nın ikinci sezonunda tek bölümlük bir rol için gelmişti: Kubilay. Çok tatlı bir performans gösterdi."

"ŞAHSINA MUNHASIR BİRİYDİ"

"Aşk üçgeni de çok iyi çalıştı. O hafta yukarı kata yapımcıya çıkıp “Mümkünse ben bu karakteri sık sık, hatta belki her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural 4 ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

"BANA VE ENGİN GÜNAYDIN'A ÇOK NAZI GEÇERDİ"

"Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için hep oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya kardeşim iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok yok ben garibanım zaten beni çağırmazsınız, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı."

"VURAL NEFİS OYNADI"

"Setin geleneksel şakalarından biri böylece inşa edildi. Ve ben bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay” karakterini yazdım. Vural da nefis oynadı. Birinin bizi durduramadığı günlerdi.2008’de, son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben de dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, çalışma saatleri, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı. Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesaj atarak ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki benim daha da ısrar etmemi bekledi, bilmiyorum. Keşke son sezonda da beraber oynasaydık."