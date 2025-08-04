Hasan Can’dan polemik yaratacak açıklama!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hasan Can’dan polemik yaratacak açıklama!

YouTube kanalında yaptığı 'Konuşanlar' adlı programını bir süredir Exxen platformunda sürdüren Hasan Can Kaya’dan ortalığı karıştıran bir açıklama geldi.

Exxen platformunda yaptığı interaktif talk şovuyla büyük beğeni toplayan Hasan Can Kaya’dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi.

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Uzun süredir Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı artık Exxen platformu üzerinden yayınlanmayacak. Hasan Can Kaya kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.


Ünlü komedyenin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


''Dedikoduların önüne geçmek adına duyurulur.. Haberler doğru. Yeni sezonda Exxen’de olmayacağız. Yeni adresimiz belli olduğunda açıklayacağım''

Öte yandan paylaşılan bir külis bilgisine göre; Hasan Can Kaya ya farklı dijital platformlardan teklifler geliyor.

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