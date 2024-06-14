Hasan Can'ın alıkoyduğu kızı polis kurtardı. Kendi sonunu kendi getirdi

Konuşanlar programıyla milyonların sevgilisi olan Hasan Can Kaya’nın başı dertte… İstanbul’da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Levent’teki evine gitti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu.

ARKADAŞINDAN YARDIM İSTEDİ

Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'BANA MADDE VERDİLER KURTARIN'

İddiaya göre, Nazlıcan A., Hasan Can Kaya’nın kendisiyle yakınlaşmak istemesinden rahatsız oldu. Genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Hasan Can Kaya izin vermedi. Bunun üzerine genç kız bir arkadaşına canlı konum atarak “Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor” dedi. Bunun üzerine genç kızın arkadaşı polislere haber verdi Eve baskın düzenleyen polis genç kızı evden çıkardı.

Nazlıcan A.’nın şikayetçi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü. Ancak ifadesi alınan Nazlıcan A. emniyette, Kaya’dan şikayetçi olmadığını belirtti. Serbest bırakılan Kaya ise suçlamaları reddederek, genç kızın evde olduğu sırada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti