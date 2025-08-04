Hasan Dağı eteklerinde kano keyfi

AKSARAY / METİN KURT

Turizmde yıllardır hak ettiği potansiyeli yakalayamayan Aksaray, doğa ve spor turizmini birleştiren etkinliklerle yeniden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Bu kapsamda Helvadere beldesinde, Hasan Dağı’nın heybetli görüntüsü ve doğayla iç içe manzarası eşliğinde unutulmaz bir organizasyona imza atıldı. Helvadere Gölü’nde düzenlenen Kano ve SUP (Stand Up Paddleboard) etkinliği, hem doğaseverleri hem de spor tutkunlarını bir araya getirdi.

Etkinlik, başta Kayseri ve Mersin olmak üzere çevre illerden gelen profesyonel sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Hasan Dağı’nın görkemli siluetiyle çevrelenen gölde yapılan bu özel organizasyon, bölge turizmi açısından büyük bir adım olarak değerlendirildi. Doğa sporlarına gönül veren katılımcılar, Aksaray’ın saklı kalmış güzelliklerinden biri olan Helvadere’nin, turizm potansiyeline hayran kaldı.

Etkinliğe katılan sporcular ve izleyiciler, doğa ile iç içe spor yapmanın ayrıcalığını yaşarken, fotoğraf tutkunları da Helvadere Gölü ve Hasan Dağı’nın sunduğu eşsiz manzaraları ölümsüzleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ARİF BELLİKLİ’YE ÖNEMLİ SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Bölgede turizm adına yapılan bu tarz etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesi, tanıtımın geniş kitlelere ulaştırılması ve doğa turizmi altyapısının güçlendirilmesi adına Helvadere Belediye Başkanı Arif Bellikli’ye büyük görev düşüyor. Başkan Bellikli'nin vizyoner yaklaşımıyla Helvadere’nin doğa sporlarında önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

Aksaray, bu ve benzeri etkinliklerle iç turizmde hak ettiği noktaya gelmeyi hedefliyor. Özellikle Hasan Dağı eteklerinde yer alan Helvadere Gölü’nün tanıtımı ve spor organizasyonlarıyla canlandırılması, gençler başta olmak üzere tüm doğa tutkunlarını bölgeye çekebilecek potansiyele sahip.