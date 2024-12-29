Hasan Dağı'nda nefes kesen kurtarma operasyonu: Yüksek irtifa ve soğuk hava dağcıyı yere serdi

Kırıkkale’den Hasan Dağı’na tırmanış yapmak üzere Aksaray’a gelen 86 kişilik dağcı ekibinin 19 kişilik grubunda yer alan 48 yaşındaki Mehmet Dim, 3 bin metreye ulaştığında kan şekeri düşerek yere yığıldı.

Tırmanış sırasında baygınlık geçiren Mehmet Dim'in kalp krizi geçirdiği şüphesiyle arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, Mehmet Dim’in bulunduğu noktaya 2 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından ulaştı. İlk müdahalesi yapılan dağcı, kısa sürede aşağıya indirilerek ambulansa alındı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Yapılan tıbbi değerlendirmede, Mehmet Dim’in kalp krizi geçirmediği, yüksek irtifada kan şekerinin düştüğü ve soğuk havanın etkisiyle fenalaştığı belirlendi. Tedavisi süren dağcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Kurtarma çalışmalarına bizzat katılan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, yaptığı açıklamada, dağcının kalp krizi geçirdiği yönünde bilgi aldıklarını ancak sonradan kan şekerinin düştüğü için rahatsızlık yaşadığının tespit edildiğini belirtti.