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Hasan Deniz Kalaycı Dünya Şampiyonu oldu. Trabzonspor tebrik mesajı yayınladı

Hasan Deniz Kalaycı, Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Trabzonspor, tebrik mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:33
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Hasan Deniz Kalaycı altın madalyayı kaptı

Hasan Deniz Kalaycı Dünya Şampiyonu oldu. Trabzonspor tebrik mesajı yayınladı
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Trabzonspor'un sporcusu Hasan Deniz Kalaycı, Dünya şampiyonu oldu.

Kalaycı için Trabzonspor mesaj yayınladı.

Mesajda "Sporcumuz Hasan Deniz Kalaycı, Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda iki kategoride altın madalya kazandı. 17-19 Mart tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu’nda 12 ülkeden 416 atletin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda atletimiz Hasan Deniz Kalaycı, 800 ve 3000 metre yarışlarında kendi yaş grubunda Balkan şampiyonu oldu. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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