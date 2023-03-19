Hasan Deniz Kalaycı Dünya Şampiyonu oldu. Trabzonspor tebrik mesajı yayınladı

Trabzonspor'un sporcusu Hasan Deniz Kalaycı, Dünya şampiyonu oldu.

Kalaycı için Trabzonspor mesaj yayınladı.

Mesajda "Sporcumuz Hasan Deniz Kalaycı, Balkan Masterler Salon Atletizm Şampiyonası’nda iki kategoride altın madalya kazandı. 17-19 Mart tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu’nda 12 ülkeden 416 atletin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda atletimiz Hasan Deniz Kalaycı, 800 ve 3000 metre yarışlarında kendi yaş grubunda Balkan şampiyonu oldu. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.