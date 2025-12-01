YENİÇAĞ - Balıkesir / Özel Kelkit

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, son günlerde yeniden gündeme getirilen İmralı merkezli sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Abdullah Öcalan’a yönelik özgürlük veya siyaset alanı açılmasına dair tartışmaların Türkiye açısından ciddi güvenlik riskleri taşıdığını belirtti. Yörük, “Devletin terörle mücadelesinin kararlılığı, masa başında yapılan planlarla gölgelenemez. Öcalan’a yönelik her adım, Türkiye’nin stratejik bütünlüğünü zedeler” dedi.

Hasan Fehmi Yörük, TBMM’de kurulan komisyonun attığı adımların, hem meşruiyet hem de amaç bakımından toplumda büyük soru işaretlerine yol açtığını ifade etti:

“Yetkisi ve sınırları tartışmalı bir komisyon üzerinden İmralı’ya yönelik temas yürütülmesi, devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. Bu adımlar Balıkesir’de de yakından takip ediliyor ve vatandaşlarımız, terörle pazarlık görüntüsü verecek hiçbir uygulamaya onay vermiyor.”

Yörük, komisyonun gerçekleştirdiği ziyaretlerin “yeni bir çözüm süreci” beklentisi oluşturduğunu, bunun da toplumsal güveni zedelediğini belirtti.

Açıklamasının devamında Yörük, gündeme getirilen planların yalnızca Öcalan’a özgürlük sağlamayı değil, terör örgütü yöneticilerine siyaset kapısı aralamayı da içerdiğini vurguladı:

“‘Terörsüz Türkiye’ söylemiyle paketlenen bu girişim, aslında terör yapılanmasına yeni bir alan açmayı hedefleyen bir kurgudur. Devleti terörist başıyla eşit konuma getirecek hiçbir adım kabul edilemez. Türkiye’nin güvenliği, milletin iradesi ve hukuk düzeni üzerinden yürütülen stratejik mücadele tavizsiz şekilde devam etmelidir.”

Hasan Fehmi Yörük son olarak Balıkesir teşkilatının tutumunu şu sözlerle ortaya koydu:

“Balıkesir, devletine bağlılığı ve milli duruşuyla bilinen bir şehirdir. Bu memleket, teröre ve terörün siyasi zemin kazanmasına kapı açacak hiçbir adımı kabul etmez. Bizim için esas olan, Türkiye’nin birliği, adaletin üstünlüğü ve milletimizin güvenliğidir.”