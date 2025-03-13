Hasan Heybetli kimdir?

Son olarak İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hasan Heybetli, dün saat 19.00 civarında, koğuşunda yaşamını yitirdi.

Heybetli'nin kesin ölüm nedeni henüz belirlenmiş değil, ancak yapılan incelemeler sonucu ölüm nedeninin açıklığa kavuşturulması bekleniyor.

Heybetli’nin ölümünün ardından, tutuklu olduğu cezaevindeki arkadaşları büyük bir üzüntü yaşadı.

MUAZZEZ ABACI'NIN EŞİYDİ

Heybetli, aynı zamanda sanatçı Muazzez Abacı'nın da eski eşiydi. 1979 yılında sanatçı nişanlanan Heybetli ve Abacı çifti, 1980'de nikah masasına oturmuştu. 3 yıl süren birlikteliğin ardından boşanma kararı alan çift, 1989'da bir kez daha evlenmişti. Heybetli ve Abacı'nın ikinci evlilikleri ise 1993 yılında son bulmuştu.

Türkiye’nin efsane kabadayısı cezaevinde öldü! Ünlü assolist ile hapiste evlenmişti…

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

Hasan Heybetli’nin hayatı, Türkiye’nin yeraltı dünyasına dair önemli bir dönemin izlerini taşıyor. 1950 yılında Siirt’te dünyaya gelen Heybetli, ünlü "Arap Hüso" olarak bilinen babası Hüseyin Heybetli’nin oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren suça bulaşan ve yeraltı dünyasında hızla tanınan Hasan Heybetli, haraç toplama, gasp ve adam yaralama gibi suçlarla adını duyurdu.

Hem İstanbul’un arka sokaklarında hem de Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tanınan bir figür haline geldi.

1980’lerde ise kamuoyunun dikkatini, ünlü şarkıcı Muazzez Abacı ile yaşadığı ilişkiyle çekti. 1979 yılında nişanlanan ve 1980’de evlenen çiftin evliliği, yalnızca 3 yıl sürdü.

Ancak aralarındaki ilişki bitmedi. 1989’da tekrar evlenen ikili, 1993’te son kez ayrıldı. Heybetli’nin adı, şarkıcıyla yaptığı evlilik nedeniyle de sıkça gündemde kaldı.

2004 yılında bir gaspa teşebbüs nedeniyle hapis cezası aldı ve 2 yıl hapis yatmaya mahkûm oldu. Ancak suçlardan kaçamadı; 2009 yılında İstanbul Şişli’de, döviz büfesi sahibi Fatih Edremit’i öldürdüğü iddiasıyla yargılandı.

Mahkeme, Heybetli'yi "kasten adam öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

Efsane kabadayı olarak tanınan Heybetli'nin ölümü, yalnızca suç dünyasında değil, Türkiye’nin yakın geçmişine de damgasını vurmuş bir isim olarak hatırlanmasını sağladı.

Heybetli, adını hem suçlarla hem de ilişkileriyle geniş bir kitleye duyurmuş, "son kabadayı" olarak anılmıştı.

Geçmişiyle, ilişkileriyle ve suçlarla iç içe geçmiş bir hayatı son bulan Heybetli, Türkiye’nin yeraltı dünyasına dair bir dönemi simgeliyordu.