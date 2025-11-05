"Yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, ifadeye çağrıldı.

EMNİYET'E GİRERKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

İBB’ye yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yaparken görüntülendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeye çağrılması ile ilgili paylaştığı bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”