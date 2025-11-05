"Yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Dede ve toruna İBB Başkanvekili Nuri Aslan da eşlik etti.

Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'nun 10.30'da başlayan Emniyet'teki işlemleri 11.40'ta tamamlandı.

SELİM İMAMOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesi ortaya çıktı.

"Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınızı beyan ediniz" sorusuna "Üzerime kayıtlı Ludio adında 6.5 metrelik teknem vardır. Onun dışında üzerime kayıtlı başkaca mal varlığı yoktur" dedi.

"HESAP HAREKETLERİNİN BİR KISMI MÜKERRERDİR"

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) TECTUM INVESTMENT D.O.O adlı Hırvatistan'daki bir şirkete ait raporu sorulması üzerine Selim İmamoğlu, "Bu tabloya basından gördüğüm kadarıyla aşinayım. Tabloda belirtilen hesap hareketlerinin bir kısmı mükerrerdir ve hiçbir gerçekliği yoktur. Basında bu tabloyu gördükten sonra avukatımız Mehmet PEHLİVAN bununla ilgili bir açıklama yapmıştır. Yukarıda söylendiği gibi Hırvatistan ülkesine gönderildiği iddia edildiği şekilde toplamda 637.106,00 Euro gönderilmemiştir. Benim Hırvatistan’a gönderdiğim miktar 388.303,00 EURO’dur. İsterseniz bununla swift dekontlarını ve hesap hareketlerini sunabiliriz. Üniversiteden mezun olduğum dönemde 40 yıllık aile inşaat şirket geleneğimizi okulumun da verdiği vizyon ile uluslararası alana taşıma amaçlı uzun bir süre Hırvatistan’a gidip geldim ve yine uzun süren araştırmalar sonucunda ailemle verdiğimiz ortak bir kanaatte Hırvatistan ülkesinde bir şirket kurup bir inşaat projesine yatırımcı olmaya karar verdim. Bunu ailemle paylaştıktan sonra ihtiyacım olan meblağı bana annem ve dedem vermeyi kabul ettiler. Bu şekilde de şirketin faaliyetine başlamış oldum" ifadesini kullandı.