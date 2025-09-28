Hasan Nasrallah'ın ölüm yıl dönümünde konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım iktidara meydan okudu: "Silahları asla bırakmayacağız"

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, örgütün İsrail tarafından katledilen önceki lideri Hasan Nasrallah’ın birinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, silah bırakmayacaklarını ilan etti. Lübnan hükümetinin önceki günlerde duyurduğu "silahsızlanma planlarına" yanıt sadedinde kabul edilen bu çıkış, ülke siyasetinde yeni bir gerilimin kapılarını araladı.

Nasreddin'in Beyrut’taki anıtmezarında, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Kasım, "Silahlarımızı asla bırakmayacağız ve direnişten vazgeçmeyeceğiz. İsrail'e hizmet eden her projeye karşı dik duruşumuzu devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Nasreddin’in sert çıkış, Nevaf Selam liderliğindeki yeni Lübnan hükümetin, Hizbullah'ı silahsızlandırma taahhüdünü kamuoyuyla paylaşmasının ardından geldi.

Naim Kasım'ın açıklaması yerel ve uluslararası basında Lübnan'daki siyasi krizin bir parçası olmanın dışında "hükümet otoritesine meydan okuma" şeklinde analiz edildi.

Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı saldırılar sonrasında İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlemiş, İsrail de buna karşılık Lübnan'a kara operasyonu ve hava saldırıları düzenlemişti. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarında Hizbullah Lideri Nasrallah öldürülmüştü.

Taraflar arasında 2024'te varılan ateşkese rağmen, bölgedeki gerilim sona ermiş değil. Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın son çıkışına Lübnan ve İsrail'in vereceği yanıt merak ediliyor.