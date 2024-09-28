Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından Hizbullah’ın yeni lideri belli oldu

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından, yerine kuzeni Haşim Safiyuddin'in geçebileceği iddiaları gündeme geldi.

Beyrut'un bölgedeki saldırısında Nasrallah'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Hizbullah'ın yeni liderinin kimlerle buluştuğu tartışmalar yoğunlaştı.

Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin, hem Hizbullah'ın yönetim kurulu başkanı hem de grup askeri kanadını yöneten Cihat Konseyi'nin önemli bir üyesi olarak öne çıktı.

Safiyuddin'in siyasi ve askeri stratejilerdeki etkisi, Hizbullah'ın iç yapısı bir arşive sahip olduğunu gösterdi.

2017 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terörist olarak yönetilen Safiyuddin, kamuoyunda yapılan açıklamalarda sık sık askeri direnişin uygulandığı ve Filistin rejimine bağlılığı dile getirildi.

Hizbullah'ın askeri sisteminde Filistin ile dayanıklı bir planda tutulurken, Safiyuddin'in bu çizgiyi devam ettireceği tahmin edildi.

Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Hasan Nasrallah ise, Hizbullah'ın 1992 yılında lider lideri bulunup sonra bulunun İsrail ile süregelen çatışmalarda kilit bir rol üstlendi. Onun hükümdarlığında Hizbullah, sadece Lübnan'da değil, bölgesel yayılmada askeri ve siyasi bir güç haline geldi.

Nasrallah'ın özellikle 2023 yılı boyunca İsrail ile artan gerilimde, Filistinli müttefiki Hamas'a destek vermek amacıyla İsrail'e karşı Lübnan'dan başlatılan saldırılar, Hizbullah'ın bölgesel verisini pekiştirdi.

Yemen ve Irak gibi çok sayıda müttefik gruplar da bu süreçte Hizbullah'ın izinden giderek, "direniş bölgeleri" olarak bilinen ittifakın parçası haline geldi.

Nasrallah'ın selefi olan Seyyid Abbas el-Musavi de 1992 yılında bir İsrail saldırısında öldürülmüş ve Nasrallah, Hizbullah'ın hükümdarlığından itibaren büyümüştü.