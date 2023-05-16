Hasan Özer: Mucize de olsa mücadelemizi vereceğiz

Spor Toto 1’inci Lig’de deplasmanda Altınordu’yu 1-0 mağlup eden Erzurumspor bitime 1 hafta kala düşme hattından çıktı.

"ŞANSIMIZ ÇOK AZ"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, final maçını kaybettiklerini söyleyerek, "Çok iyi motive olmuştuk. İyi başladığımız bir oyundu. Rakibin duran toplardaki etkinliği vardı, hepsini biliyorduk. Ona göre çalışmıştık ama çalıştığımız yerden kornerden kafa golünü yedik. Daha sonra pozisyon üretmeye çalıştık fakat final vuruşlarında biraz yetersiz kaldık. İlk devreyi en kötü berabere bitirip, ikinci devre maçı kazanma düşünmemiz vardı. İkinci devre risk aldık. İstediğimiz golü ne yazık ki bulamadık. Bulduğumuz golün ofsayt olmasıyla moralimiz bozuldu. Gerçekten çok üzgünüz. Bundan sonra son 1 maçımız var Rize deplasmanı. Rize’ye şampiyonluk için 1 puan yetecek gibi, bize kümede kalmak için 1 puan yetmeyecek. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzurum’un Boluspor önünde, Gençlerbirliği’nin Bandırmaspor deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyeceğiz. Şansımız çok az. Mucize de olsa mücadelemizi vereceğiz. Son maça bakacağız" dedi. (DHA)