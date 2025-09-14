Hasan Şaş'ın 1 numaraya yazdığı Galatasaraylı oyuncu

Galatasaray Trendyol Süper Lig 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 ile geçerken yorumcu Hasan Şaş sarı kırmızılı takımda en iyi bulduğu oyuncuyu açıkladı.

Hasan Şaş "Bence sezon başından bugüne kadar 5 maçta bana say deseniz 3 tane Galatasaraylı oyuncu, 1 numaraya ben Sallai'yi yazarım. Sallai sezon başından beri Galatasaray'ın en iyi oyuncusu... Şimdi görünmez kahraman vardı bizde Ergün Penbe. Hiç kimse bilmezdi ne oynadığını.

Sallai 1-0 iken maç, Galatasaray kontra yerken en dış kulvardan gelip sağ kanattan sol kanata gelip atak kesti. Bunlar çok önemli. Yani hep biz resme bakarız. 'Ooo İkardi ne attı be. Leroy Sane ne çalımladı be.' Futbolda sadece bunlar yok. Kademeye gireni de söylememiz lazım, ikili mücadeleyi kazananı da söylememiz lazım, iyi defans yapan oyuncu da söylememiz lazım. Futbol sadece şovdan ibaret değil." ifadelerini kullandı.