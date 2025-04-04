Hasan Şaş’tan flaş Fenerbahçe iddiası: İlk kaybedilecek puan…

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Hasan Şaş’tan flaş Fenerbahçe iddiası: İlk kaybedilecek puan…

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği maç öncesi Hasan Şaş’tan flaş iddia geldi. Ünlü yorumcu, "Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır” dedi.

Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Galatasaray’a kendi evinde mağlup olan Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında 6 puan geriden takip ettiği ezeli rakibine bu sezon Kadıköy’de 2 maçta da mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin Trabzonspor’u konuk edeceği kritik Süper Lig mücadelesi öncesi Hasan Şaş’tan çarpıcı iddialar geldi. Sarı lacivertlilerin puan kaybına tahammülü olmadığını vurgulayan Şaş, "Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır” dedi.

Hasan Şaş’ın Yeni Açık YouTube kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bundan sonra Fenerbahçe'nin ilk maçında kaybedilecek puan herkesi kulüpten yollatır.

Pazar günü Trabzonspor maçı var. Eğer Trabzonspor'u yenemezse Fenerbahçe, şampiyonluğu da unutsun.

Artık toparlayamazsınız. Bu seyirci size sabır göstermez artık. Eyüp, Samsun, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenemedin...

Galatasaray'ın 3 kez yenilmemesi bence Fenerbahçeli yöneticilerin bundan sonra hakemler hakkında konuşmasını zora soktu. Artık kimse inanmaz.”

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