Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. SporON YouTube kanalında konuşan tecrübeli futbol adamı, Davinson Sanchez'e yaylım ateşinde bulundu.

İşte Şaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"OSIMHEN VE ICARDI TARTIŞMASI OLMAMALI"

"Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil. Icardi'ye top geliyor, göğsüyle alıyor ama ilerletemiyor. Bu da kilodan oluyor. Galatasaray'da Osimhen ve Icardi tartışmasına girilmemesi lazım. Galatasaray'ın 1 numaralı santraforu Osimhen'dir. Bundan sonra ligde Galatasaray'ın 24 maçı kaldı. Osimhen 24 haftada 4 gol atsın ama böyle oynasın. Icardi 24 haftada 15 gol atsın ama böyle oynamasın. Osimhen, Galatasaray'ın çok büyük bir gücü."

"SENİN NE İŞİ VAR TÜRKİYE'DE"

"Osimhen'e bakın, nerelerde iyi bir bakın. Preste var, hava topunda var, yerdeki topta var, arkadaşına indiriyor. Yani nasıl bir santrforsun sen? Ne işin var senin Türkiye'de? Sen dört gün önce bir maç oynamışsın, aynı tempoda oynamışsın, dönüyorsun Göztepe maçına aynı tempoda daha iyisini oynuyorsun."

"SANCHEZ'İN KÖTÜ OYNAMASI ÇEKİLMİYOR"

"Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den biri kötü oynayınca, bunlardan biri Sanchez olunca Galatasaray'ın sıkıntısı var demektir. Sanchez belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Yedek kulübenizde nasıl Icardi-Osimhen'de sıkıntı çekiyorsanız bir yedek stoperde Singo olsa bugün Galatasaray'ın ilk 11 yazarken Okan Hoca'nın da tereddüt edeceği yerlerden biri olur çünkü Sanchez'in kötü oynaması hiç çekilmiyor. Sonra takım arkadaşlarına kızmaya başlıyor ve oyundan düşüyor. Bir stoper birebir yakalandığı zaman ve arkasında 30 metre bir boşluk olduğu zaman tek şansı var; ofsayt taktigi. Onun dışında sen duran oyuncusun, hızlı gelen oyuncuyu, arkadan gelen oyuncuyu kontrol edebilme şansın yok."