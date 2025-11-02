Galatasaray'ın eski oyuncusu ve antrenörü Hasan Şaş, golsüz berabere sona eren Trabzonspor maçının ardından karşılaşmayı sporON Youtube kanalında değerlendirdi.

Hasan Şaş maç sonu Galatasaray'dan Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz'ın yayıncı kuruluş röportajlarına çıkarılmasına sitem ederek sarı kırmızılı kulübün iletişim ekibini eleştirdi.

"BU NASIL İLETİŞİM!"

Trabzonspor taraftarının Uğurcan Çakır'a, Galatasaray taraftarının ise Barış Alper Yılmaz'a tepki gösterdiği bir ortamda iki oyuncunun da röportaja gelmesini doğru bulmadığını ifade eden Hasan Şaş şunları söyledi:

“Trabzonspor - Galatasaray maçından sonra Uğurcan Çakır demeç vermeye çıkarılır mı ya? Sahada ıslıklanan Barış Alper çıkarılır mı ya? Bu nasıl bir iletişim! Kim ya sizin iletişimciniz kim? Uğurcan'ı da mı kaybetmek istiyorsunuz?

"TRABZON'DAN GİTTİN Mİ TRABZON DÜŞMANISIN"

Bu çocuk zaten sıkıntıda, zaten binlerce mesaj alıyor, sanki çocuk cinayet işlemiş gibi bir hareket ediliyor zaten, 33 milyon euro kazandırdığı önemli değil bir taraftar için, Trabzon'dan gittin mi sen Trabzon'un düşmanısın bitti.

"OYUNCUNUN NİYE PSİKOLOJİSİNİ BOZMAYA ÇALIŞIYORSUN?"

Konuşmasında hala kendini ispat etmeye çalışıyor. Sen bu oyuncunun niye psikolojisini bozmaya çalışıyorsun Şampiyonlar Ligi maçından 4 gün önce?. Bu nasıl bir iletişim ya!

Sahada ıslıklanan Barış Alper Yılmaz'ı çıkarıyorsun. Başka var mı yapabileceğiniz başka bir şey... Bu nasıl bir oyuncu seçimi yani?"