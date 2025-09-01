Hasan Uzun: “Çayda yaşanan sıkıntılar hükümet kaynaklıdır”

İlyas GÜR - RİZE / YENİÇAĞ

Uzun, yaptığı açıklamada, çay fiyatlarında yaşanan belirsizlikler ve Çaykur’un alım politikalarındaki aksaklıklara dikkat çekti. Çayda yüzde 50 zam yapıldığını ancak bunun büyük kısmının özel sektöre yansıdığını, devletin ise yalnızca yüzde 30 oranında zam yaptığını ifade etti.

“ÇAYDA KALİTE DÜŞÜŞÜ VE FİYATLARIN DÜŞMESİ”

Çayda yaşanan kalite düşüşüne de değinen Uzun, çayın üretim sürecinde uygulanan yanlış politikaların sektördeki krizi derinleştirdiğini belirtti. Uzun, Çaykur’un çay alım sürecindeki gecikmelere ve erken başlama çağrısına rağmen, fabrikaların açılmamasını eleştirdi.

Uzun, “Geçen yıl Sayın Vali ile bu konuyu tartıştık. Çaykur’un alım politikasında büyük aksaklıklar var. Çay üreticisi, bu yıl yine zarar edecek. Bu durumda iktidar partisinin bu meseleyi çözmekte başarısız olduğunu düşünüyorum” dedi.

“DEVLETİN ÇAYKUR’A VERDİĞİ DESTEK BOŞA GİTTİ”

Uzun, Çaykur’un alım fiyatlarını artırmadığı ve alımlarını geç başlattığı için çay üreticilerinin ciddi zararlar yaşadığını vurguladı. “Devletin Çaykur’a verdiği 10 milyar TL’nin nereye gittiği belli değil. Bu paralar, çay üreticilerine ve sektöre hiçbir şekilde fayda sağlamadı” diyerek, hükümetin çay politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

“ÇAYDA ÜÇÜNCÜ SÜRGÜN SORUNU”

Çayın üçüncü sürgün alımlarında yaşanan sıkıntılara da değinen Uzun, “Eğer 1 Eylül’de Çaykur alımlarına başlamazsa, aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Çaykur ve Tarım Kredi Kooperatifleri fabrikalarını açmazsa, çay üreticisi bu durumu asla kabul etmez” dedi.

Uzun, bu sorunların çözülmemesi halinde sektörde büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğunu belirterek, yerel basının bu konuyu gündeme taşımalarını istedi.

“SİYASİ OYUNLAR ÇAY ÜRETİCİSİNİ ZORLUYOR”

Sektördeki büyük firmaların politikaların etkisiyle fiyatları düşürdüğünü söyleyen Uzun, hükümetin özel sektörü kullanarak kendi çıkarlarını korumaya çalıştığını, bu durumun çay üreticilerine büyük zararlar verdiğini ifade etti. Ayrıca, siyasi söylemlerin ve parti politikalarının, çay sektöründeki gerçek sorunları gölgelediğini söyledi.

Uzun, “Hükümetin uyguladığı bu politikalar, çay üreticilerini mağdur ediyor. Çaykur’un ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.