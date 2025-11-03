YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Barosu, sigorta ve trafik kazaları sonrası vatandaşların zararlarını suiistimal eden, hukuka aykırı biçimde aracı – takipçi gibi çalışan hasar danışmanlık şirketlerine karşı kararlı duruşunu sürdürüyor.

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu, TBB Delegemiz, TBB Saymanı ve Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyon Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK başkanlığında Ankara’da toplandı. Toplantıda Komisyon Yürütme Kurulu Üyesi ve Baromuz TBB Delegesi Av. Ahmet Ramazan YİĞİDİM de yer aldı.

Toplantıda, son dönemde artan şikâyetler, sahte vekâletname düzenlettirme girişimleri, vatandaşların haklarını gasp eden “takipçi” yapılanmalar ve hukuki süreçlerin dışına çıkarak avukatlık hizmetini paralel biçimde yürütmeye çalışan yasa dışı kişi ve şirketlerin ortaya çıkardığı riskler detaylı biçimde ele alındı.

CEZA SORUŞTURMALARININ TAKİBİ ARTACAK

Komisyon, özellikle “hasar danışmanlık” adıyla kurulan şirketler üzerinden işleyen hukuka aykırı yapıların tespit edilmesine ilişkin il ve ilçe barolarından gelen şikâyet dosyalarını değerlendirdi. Bu şirketler hakkında açılan ceza soruşturma ve kovuşturmalarının daha etkin ve koordineli biçimde takip edilmesine yönelik yeni bir çalışma planı oluşturuldu.

Bu kapsamda;

Adli ve idari merciler nezdinde takiplerin hızlandırılması,

Sahtecilik ve haksız kazanç teşebbüslerinin titizlikle incelenmesi,

Baroların kendi illerindeki tespitleri daha hızlı TBB’ye aktarması,

başlıklarında ortak standartlar belirlendi.

MEVZUATTA YENİ ADIMLAR

Komisyon, mevcut mevzuatın aracı – takipçi yapılanmaları bertaraf etmede yetersiz kaldığı noktalara dikkat çekerek, bazı kanun maddelerinde değişiklik yapılması, tanım ve yetki sınırlarının yeniden çizilmesi, caydırıcı yaptırımların güçlendirilmesi yönünde öneriler geliştirdi. Bu öneriler; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) nezdinde sunulacak dosyaya da eklenecek.

VATANDAŞIN HUKUKA GÜVENİNİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Aksaray Barosu; “Takipçi” kültürünü yasal zeminden tamamen temizlemek, vatandaşın doğrudan avukatına ulaşmasını sağlamak ve hukukun temsilcisi olan avukatlık mesleğini her türlü yasa dışı aracı yapıdan ayırmak konusunda kararlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu kapsamda Aksaray Barosu, ülke genelindeki barolarla birlikte koordineli şekilde süreci takip etmeye devam edecek.