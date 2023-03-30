﻿Depremi fırsat bilen hırsızlık çetesine şok baskın

DHA’nın haberine göre, yakalanan 12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlıların evlerinde altın, nakit para ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Ergani'deki 13 şüpheli tespit etti. Belirlenen adreslere baskın yapıldı, şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Polis adreslerde dedektör ile altın araması da yaptı. Bir bahçede gömülü halde altın bulundu.

Şüphelilerin, deprem nedeniyle boşaltılan evlerden hırsızlık yaptığı belirlendi. Operasyonda altın, elektronik eşya, nakit para, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

13 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.