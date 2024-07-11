Hasat gecikti. Kilosu 60 TL oldu

Bursa'nın Keles ilçesinde bu yıl ahududu hasadı beklenenden 20 gün erken başladı. Çiftçiler, olumsuz hava şartlarının meyve olgunlaşmasını hızlandırdığını ve bu nedenle erken hasada geçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Genellikle aile işletmeleri tarafından yürütülen ahududu üretiminde, mevsimlik işçi bulma zorluğu yaşandığı için mahsullerin kısmen zarar görebileceği endişesi dile getirildi.

Ali Dündar adlı çiftçi, kendi organik bahçesinde yetiştirdiği ahududuların normal ve yediveren olmak üzere iki çeşit olduğunu aktardı. Normal ahududunun reçel yapımında tercih edildiğini vurgulayan Dündar, bu yılın şartları nedeniyle ürünlerin beklenenden önce döküldüğünü ve bu durumun üreticileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Kilogramı 60 liradan satılan ahududunun, talep gören bir ürün olduğuna dikkat çekti.

Çiftçiler, esintilerin etkisiyle ahududunun beklenenden önce olgunlaşmasının yanı sıra, iş gücü sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun hasat sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.