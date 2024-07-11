Hasat gecikti. Kilosu 60 TL oldu

Kaynak: İHA
Hasat gecikti. Kilosu 60 TL oldu

Bursa'da Türkiye'nin büyük bir ahududu üretimine sahip olduğu bölgede, hasat mevsimi beklenenden 20 gün önce başladı. Hava koşullarının etkisiyle erken olgunlaşan ahududu meyvesini toplamakta zorlanan çiftçiler, ürünlerini kilogramı yüksek fiyattan satışa sundular.

Bursa'nın Keles ilçesinde bu yıl ahududu hasadı beklenenden 20 gün erken başladı. Çiftçiler, olumsuz hava şartlarının meyve olgunlaşmasını hızlandırdığını ve bu nedenle erken hasada geçmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Genellikle aile işletmeleri tarafından yürütülen ahududu üretiminde, mevsimlik işçi bulma zorluğu yaşandığı için mahsullerin kısmen zarar görebileceği endişesi dile getirildi.

Ali Dündar adlı çiftçi, kendi organik bahçesinde yetiştirdiği ahududuların normal ve yediveren olmak üzere iki çeşit olduğunu aktardı. Normal ahududunun reçel yapımında tercih edildiğini vurgulayan Dündar, bu yılın şartları nedeniyle ürünlerin beklenenden önce döküldüğünü ve bu durumun üreticileri olumsuz etkilediğini ifade etti. Kilogramı 60 liradan satılan ahududunun, talep gören bir ürün olduğuna dikkat çekti.

Çiftçiler, esintilerin etkisiyle ahududunun beklenenden önce olgunlaşmasının yanı sıra, iş gücü sıkıntısı yaşandığını ve bu durumun hasat sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

aw242201-09.jpg

aw242201-08.jpg

aw242201-07.jpg

aw242201-02.jpg

aw242201-01.jpg

aw242201-03.jpg

aw242201-04.jpg

aw242201-06.jpg

aw242201-05.jpg

Son Haberler
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı Gündem
Ayran hırsızlığı. İşte insanların ekonomik gidişatı
Almanya’da yollar göle döndü Dünya
Almanya’da yollar göle döndü
Bodrumspor'un adı değişti Spor
Bodrumspor'un adı değişti
Chelsea'de Abramoviç laneti Spor
Chelsea'de Abramoviç laneti
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı Dünya
AB’nin nüfusu 450 milyona dayandı
Doların en az 37 TL olmasını istediler. Resmen talep ettiler Ekonomi
Doların en az 37 TL olmasını istediler. Resmen talep ettiler
Kocasını demir sopayla öldürdü Yerel Haberler
Kocasını demir sopayla öldürdü