Hasat için gün sayıyor. Osmanlı mutfağının sultanı olarak biliniyor

Hasat için gün sayıyor

Türkiye Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından kurulan "Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm Çeşidi ve Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm Çeşidinin Kesim ve İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu", Manisa il ve ilçelerinde yaptığı incelemelerin sonucunda belirli tarihlerde hasat ve ihracat izinleri vermiştir. Buna göre, Sultani Çekirdeksiz Sofralık Üzüm çeşidinin kesimi 24 Temmuz 2024, ihracatı ise 25 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Mevlana (Razaki Tipi) Sofralık Üzüm çeşidi ise 05 Ağustos 2024 tarihinde kesilecek ve ihracatı 07 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecektir.



Ege Sultani Üzümü, coğrafi işaret tescili almış bir tür olup, Manisa, Denizli ve İzmir bölgelerinde toplam 1 milyon 100 bin dekar alanda, 60 bin üretici tarafından yetiştirilmektedir. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, üzüm üreticilerinin yıl boyunca bağlarını büyük bir özenle hazırladığını ve alıcı ülkelerin taleplerine uygun olarak hasat ve ihracat işlemlerinin planlandığını ifade etti.

Uçak, "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli proje kapsamında, bağlardan alınan numunelerle pestisit analizleri yaparak bölgelerin pestisit haritasını çıkardıklarını belirtti. Bu yılki rekoltenin geçen sezona göre daha yüksek olduğunu ve 2023 yılında 87 milyon dolar olan çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatını 2024 yılında 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

KEMİK GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR



İç piyasada çekirdeksiz sultani üzüm tüketiminin artırılması gerektiğini vurgulayan Uçak, üzümün potasyum, sodyum, kalsiyum, bakır, manganez, demir, magnezyum ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından zengin olduğunu belirtti. Üzümün çocukların kemik gelişimine katkı sağladığını, kemik erimesi hastalarının bu özelliğinden faydalanabileceğini, demir zengini olduğu için kansızlıktan kaynaklanan halsizlik ve diğer belirtileri azalttığını, cilde parlaklık ve sağlıklı görünüm kazandırdığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Sıcak havalarda üzüm tüketiminin önemini vurgulayan Uçak, özellikle çocukların beslenme çantalarına taze üzüm eklenmesini önerdi.

İLK SIRADA YER ALDI



Türkiye’nin çekirdeksiz sofralık sultani üzüm ihracatında Rusya Federasyonu 2023 yılında 44,5 milyon dolarlık tutarla birinci sırada yer aldı. Ukrayna 10 milyon dolarlık, Polonya ise 9 milyon dolarlık talepleriyle sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradadır. Türkiye, 2023 yılında taze üzüm ihracatından toplamda 134,6 milyon dolar döviz kazanırken, çekirdeksiz sultani sofralık üzüm ihracatı bu rakamın yüzde 65’ini, yani 87,2 milyon doları oluşturdu. Red Globe üzüm çeşidi 11,5 milyon dolarlık ihracatla ikinci, diyabet hastalarının tercih ettiği Superior üzüm çeşidi ise 4,5 milyon dolarlık döviz kazancı ile üçüncü sırada yer aldı