Haşat olan arabadan 4 kişinin cesetleri güçlükle çıkartıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mezrası yakınlarında gerçekleşti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 250 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine varan ekipler yaklaşık 250 metrelik uçuruma yuvarlanan aracın içinde 2 cesetle karşılaştı.

Çevrede yapılan aramada takla atan araçtan fırlayan iki cesede daha ulaşıldı. AFAD ekipleri uçurumdaki cesetlerin çıkarılması için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla cesetlerin yanına inmeyi başaran ekipler saatlerce süren zorlu bir çalışmanın ardından cesetleri uçurumdan yola çıkarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.00 sularında yaşandı. Mehmet İncir (70) 07 SAL 33 plakalı aracıyla öğle Doğanşar Devlet Hastanesi’nden ayrılıp Karacakaya mezrasına hareket etti. Saat 14.00 civarında evlerine varması gereken İncir ve araçta bulunan Halil Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Arslan evlerine varmadı.

Yakınları bunun üzerine onları aramaya başladı. Güzergahta yapılan aramada saat 19.50 sıralarında aracın uçurumdan yuvarlandığı anlaşılarak yardım istendi. Kazada yaklaşık 6 saat sonra fark edilmiş oldu.