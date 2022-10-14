﻿Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu hizmete açıldı: Çok çalışıyor, hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz

İstasyonun açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin 39 ilçesine de eşit hizmet ulaştırma prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, “İsraftan uzak, bereketi artan ve bu yönüyle de doğru icraatlara yönlenen bir bütçeyi de yönetmiş oluyoruz. Çok çalışıyoruz. Hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz. Bir yandan kendi finansmanımızı doğru kullanırken, bir yandan da yurt dışından elde ettiğimiz hem uzun vadeli hem ucuz bir finansman kaynağı oluşturmanın da kentimiz adına keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Ben eminim ki hemşerilerimiz bunu görüyorlar. Yapılanların değerini biliyorlar. Bize olan ilgilerinin, desteklerinin arttığını hissediyorum.” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum öz kaynakları kullanılarak 70 milyon liraya inşa edilen Eyüpsultan Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Hasdal Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. İmamoğlu, tesisin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"ÇOK DEĞERLİ BİR SÜRECİ YÖNETİYORUZ: Başından beri hem iş üreten hem ürettiği işi vatandaşıyla buluşturan çok değerli bir süreci yönettiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız her şey, hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren işler. İstanbul'a değer katan işler. Bir yandan da İstanbul'u risk ve tehditlere karşı da güçlendiriyoruz. Çevresel risk ve tehditlere karşı tedbirli olmak, çok önem verdiğimiz bir konudur. Hızlı ve plansız, özellikle de belli bir grubun çıkarlarına teslim olmuş bir kentleşmenin yol açtığı sorunlar, günümüz dünyasında en yoğun çevresel sorunların temelini oluşturmakta. Çarpık kentleşmeyi, havayı, doğayı, özellikle toprağı ve su kaynaklarını kirleten bir süreci yaşatıyor bize. İnsanların yaşam kalitesini bozduğu gibi, yaygın sağlık sorunlarına da zemin oluşturuyor.

İSTANBUL, KENDİ KENDİNİ ZEHİRLEYEN BİR ORGANİZMAYA DÖNÜŞTÜĞÜ YILLARI YAŞADI: Uzun yıllardır hızlı ve yanlış bir kentsel büyüme yaşayan İstanbul da maalesef bu durumu en derinden hisseden ve yaşayan dünya kentlerinden, dünya metropollerinden bir tanesi. İstanbul, kendi kendini zehirleyen, hasta eden bir organizmaya dönüştüğü yılları yaşadı. Bu süreci kontrol altına almak ve 16 milyon İstanbullunun çevreye uyum içerisinde, sağlıklı bir biçimde yaşamasını sağlamak için ciddi yatırımların içerisindeyiz. 150 projenin arasında da çok değerli çevre projelerimiz var. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren adil, yeşil ve yaratıcı bir tarifle yola çıktık. Bu adil yeşil ve yaratıcı hedeflerin içerisinde özellikle yeşil kavramını çok ama çok önemsedik, önemsiyoruz. İklim Eylem Değişiklik Planımız içerisinde ortaya koyduğumuz yoğun projeler arasında, özellikle bu dönemde açacağımız, açtığımız Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi gibi, Silivri Seymen Çöp Suyu Arıtma Tesisi gibi. Özellikle Yenikapı Biyolojik Arıtma Tesisi’nin başlaması, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin bitirilmesi gibi, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi’nin bitirilmesi gibi çok değerli projelere hep birlikte imza atıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi de bunlardan bir tanesi.

GÜNDE 450 SEFER YERİNE, 150 SEFER YAPILACAK: İlçe atıklarının toplanması ve depolamasıyla beraber, ana depolama merkezlerine veya katı atık yakma tesisine yönlendirmeden önce, bu tür tesislerde bunun toparlanmasının bize çok faydası vardır. Örneğin; o büyük gördüğünüz kamyonların günlük 450 seferinin yerine, 150 seferle bu işi çözüyor olacağız. Yani günde 300 kamyon seferini azaltmak, büyük bir iş. 300 seferi 100 günle çarpsanız, 30 bin sefer yapıyor. 1 seneyle bunu birleştirseniz 90-100 bin sefer yapıyor. Bu kadar araç trafiğinden süreci arıtmak, çok değerli bir kazanım. Tabii bu aynı zamanda trafiğe katkı; aynı zamanda yakıt tüketiminde azalma, aynı zamanda fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan karbon salınımının azalması gibi birçok konuda hem insana hem insanlığa hem doğaya hem çevreye büyük katkı sunuyor.

ISRARLA VATANDAŞIN BAKTIĞI YÖNDE OLACAĞIM: İstanbul'un bütün ilçelerinde ortaya koyduğumuz kabiliyetli çalışmaları, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve güzelleştirecek çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Eşit ve adil hizmet götürüyoruz. İsraftan uzak, bereketi artan ve bu yönüyle de doğru icraatlara yönlenen bir bütçeyi de yönetmiş oluyoruz. Çok çalışıyoruz. Hızlı ve kaliteli çözümler üretiyoruz. Bir yandan kendi finansmanımızı doğru kullanırken, bir yandan da yurt dışından elde ettiğimiz hem uzun vadeli hem ucuz bir finansman kaynağı oluşturmanın da kentimiz adına keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Ben eminim ki hemşerilerimiz bunu görüyorlar. Yapılanların değerini biliyorlar. Bize olan ilgilerinin, desteklerinin arttığını hissediyorum. Belki ikna edemediğimiz, henüz bizi anlamayan ya da anlayamayan ya da anlamak istemeyen vatandaşlarımız olabilir. Bunu biliyorum.

VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRME KONUSUNDA BENDEN DAHA ISRARLI VE İNATÇI BİR BAŞKA KİŞİYİ TANIMYORUM: 13 yıllık siyaset yaşamımda, vatandaşlarımızın gönlüne girme konusunda benden daha ısrarlı ve daha inatçı bir başka kişiyi tanımıyorum. Bu konuda isteyen vatandaşımız kafasını görmemek için ne yöne çevirirse çevirsin, ısrarla onun baktığı yönde olacağım ve mutlaka gözünün içine bakarak, güzel hizmetlerimizi anlatmaya ve onun kalbine girmeye, varsa kalbinin etrafını buzlaştırmış bir düşünce, yanlış bilgi, yanlış bir aktarım onu eritecek sevgi de bu kardeşinizi, bu hemşerinizin yüreğinde var. Onu ona aksettirmeye devam edeceğiz ve insanlarımızın kalbini kazanıp, bu güzel işlerin onların hayatlarını nasıl kolaylaştırdığını da anlatmaya devam edeceğim. Sizlere layık olabilmek adına, daha çok çalışmanın mutlak şart olduğunu biliyorum."

ALPAY: YÜZDE 15’LE ALDIK, TAMAMLADIK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da törende “Eylül 2017 tarihinde sözleşmesi yapılarak yapımına başlanan bu istasyonu, Haziran 2019’da göreve geldiğimizde, bugünkü toplam yatırım bedeline oranla yüzde 15 seviyesinde devralarak, tamamladık” dedi. Alpay’ın verdiği bilgilere göre; Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli olmak üzere, toplamda 7 ilçe belediyesine hizmet verecek. İBB özkaynakları ile açılan tesis, 70 milyon liraya mal oldu.

KATI ATIK AKTARMA MERKEZLERİNİN SAYISI 9 OLDU

İstanbul’un günlük ortalama 19 bin ton atığı, ilçe belediye araçları ile Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda 4’er adet olmak üzere, toplamda 8 adet katı atık aktarma merkezine geliyor. Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi’nin de açılmasıyla birlikte faaliyette olan aktarma istasyonları sayısı 9’a yükseliyor. Ayrıca Anadolu Yakası’nda ve Avrupa Yakası’nda inşası devam eden 2 aktarma istasyonu daha bulunuyor. Bu projelerin de tamamlanması halinde İBB, toplam 11 adet katı atık aktarma istasyonu ile daha yüksek bir kapasitede İstanbul’a hizmet verecek. Proje ile küçük hacimli ilçe belediye atık toplama araçları (3 ila 15 ton arası) vasıtasıyla toplanan evsel atıkların daha büyük hacimli araçlara (20 ton kapasiteli) aktarılarak, atık bertaraf ve enerji üretim tesislerine taşınması hedefleniyor.”