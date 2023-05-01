Hasırotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.

HASIROTU NEDİR?

Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.

HASIROTUNUN FAYDALARI

-Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

-Hasır otu suyu dalak hastalıklarına iyi gelir.

-Her çeşit yarayı iyileştirir.

-Bağırsak yaralarını tedavi eder.

-Yakısı vücut için çok faydalıdır.

-Buharı, nezleye iyi gelir.

HASIR OTU NASIL KULLANILIR?

Hasır otu sapının ortasından elde edilen maddeyle kâğıt yapılır.

Hasır otu kökü tedavi amacıyla kullanımının yanında hasır örmekte ve yastık doldurmakta kullanılır.