Hasırotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hasırotunun faydaları dikkat çekti.
HASIROTU NEDİR?
Hasırgiller familyasından; düz ince uzun, dayanıklı olan yaprakları; minder ve yastık gibi şeyleri doldurmaya, hasır örmeye yarayan bir sazdır. Bataklıklarda yetişir.
HASIROTUNUN FAYDALARI
-Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı olur.
-Hasır otu suyu dalak hastalıklarına iyi gelir.
-Her çeşit yarayı iyileştirir.
-Bağırsak yaralarını tedavi eder.
-Yakısı vücut için çok faydalıdır.
-Buharı, nezleye iyi gelir.
HASIR OTU NASIL KULLANILIR?
Hasır otu sapının ortasından elde edilen maddeyle kâğıt yapılır.
Hasır otu kökü tedavi amacıyla kullanımının yanında hasır örmekte ve yastık doldurmakta kullanılır.